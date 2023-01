L'enorme cratere dopo il bombardamento notturno a Zaporizhia, Kiev: prossimo fronte dopo il Donetsk

Un video pubblicato sui social ucraini mostra i residui del bombardamento notturno su Zaporizhia.

Secondo comando delle forze armate di Kiev, l'attuale strategia di Mosca in Ucraina è quella di “entrare nella regione del Donetsk, per poi insediarsi nella parte non ancora occupata della regione meridionale di Zaporizhia”. Come spiegato dal vicecapo del dipartimento operativo speciale dello stato maggiore, il generale Oleksiy Gromov. La Russia continua a colpire con bombardamenti anche le infrastrutture energetiche: "La loro intensità dipenderà dalla capacità del complesso industriale-difensivo russo di fornire alle forze armate armi di alta precisione a lungo e medio raggio", ha spiegato il generale, citato dall'agenzia ucraina Unian.

Diversa la versione dei russi, secondo i quali la situazione intorno alla centrale nucleare rimane "allarmante, perché l'Ucraina ritiene possibile continuare i bombardamenti". così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Tass. Rispondendo a una domanda, il portavoce ha aggiunto che il presidente Vladimir Putin "parlerà con il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, se sarà "necessario".