L'irruzione notturna nella casa del boss della 'ndrangheta, la polizia con il viso coperto

Da Vibo Valentia la mafia arrivava fino a Cuneo, indagini per associazione mafiosa con estorsioni, detenzione illegale di armi, sequestro. Sono coinvolti anche funzionari pubblici.

Il video del mega blitz delle forze dell'ordine questa mattina all'alba, in tutta Italia: Vibo Valentia, Reggio Calabria, Roma, Palermo, Avellino,Benevento, Parma, Milano, Cuneo, L'Aquila e Perugia.



Si tratta di 56 arresti in tutta Italia, con sequestri per 250 milioni di euro. Indagati per associazione mafiosa: estorsioni, detenzione illegale di armi, sequestro: coinvolti funzionari pubblici