Morta a 54 anni Lisa Marie, figlia di Elvis e Priscilla Presley

E' morta a 54 anni Lisa Marie Presley, cantante, unica figlia di Elvis e devota custode dell'eredità di suo padre. La morte di Presley, in un ospedale di Los Angeles, è stata confermata dalla madre, Priscilla, poche ore dopo che la donna era stata portata d'urgenza in ospedale dopo aver avuto un'emergenza medica in casa. "È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato", ha dichiarato Priscilla Presley in una nota. "Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto".

Presley aveva seguito professionalmente il padre, pubblicando i suoi album rock negli anni 2000 ed esibendosi tra gli altri con Pat Benatar e Richard Hawley. È stata sposata quattro volte, tra cui Michael Jackson e Nicolas Cage. Ha avuto quattro figli.