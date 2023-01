L’ultimo saluto: Papa Francesco tocca la bara di Benedetto XVI

Al termine della messa Papa Francesco si è alzato in piedi e ha atteso che la bara del Papa emerito fosse accompagnata dai sediari fino all'ingresso della basilica di San Pietro per dedicargli un momento di raccoglimento, durante il quale ha appoggiato la sua mano sul feretro.

Pochi istanti, per un momento di grande commozione in cui tutto il corteo di è fermato per l'ultimo saluto di Bergoglio a Ratzinger.

Alle esequie presiedute da Papa Francesco hanno partecipato migliaia di fedeli, 130 cardinali, 3.700 sacerdoti e due delegazioni ufficiali, quella italiana e tedesca.