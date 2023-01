Milano, malore al volante: col Suv travolge la pensilina del bus e si schianta contro un albero

L'incidente è avvenuto in mattinata, a Milano. Il Suv stava percorrendo Via Novara quando ha travolto la pensilina per poi schiantarsi contro un albero. Il conducente è stato estratto dalle lamiere e trasportato, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un uomo di 55 anni che avrebbe perso il controllo dell'Alfa Romeo Stelvio in seguito a un malore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.