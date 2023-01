Malore in Aula per Matteo Richetti, il deputato è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli

Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, è stato colto da un malore in Aula. “Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato per accertamenti”. Lo fa sapere, in una nota, l'ufficio stampa di Azione. Il deputato era a Montecitorio da questa mattina per seguire i lavori del decreto Aiuti quater, seduto accanto a Luigi Marattin durante il suo intervento in Aula.