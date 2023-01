Malore in diretta tv: la giornalista inizia a barcollare e chiude il Tg prima di svenire

Difficile andare avanti mentre il corpo cede eppure Jessica Robb è riuscita per un pelo a restituire la linea allo studio prima di svenire. Il malore in diretta è stato improvviso e visibile durante gli ultimi istanti del servizio. La giornalista, inviata per CTV Edmonton, ha iniziato a balbettare e a fatica ha restituito la linea in studio. Robb non ha nascosto il fatto di sentirsi poco bene e dall'altra parte la conduttrice del telegiornale Nahreman Issa ha continuato la diretta rassicurando la collega: “Torneremo da te per assicurarci che tu stia bene”. La giornalista ha poi ringraziato tutti sui social per l'interessamento e chiarito: “Non condividerò pubblicamente informazioni mediche private, ma posso dire che non c'è motivo di preoccuparsi e che c'è una spiegazione ragionevole a quanto accaduto”.