Mancini ricorda Vialli: “Mi ha nascosto la malattia, voleva vincere il mondiale 2026”

“Abbiamo vissuto molti anni insieme e forse gli anni più belli, quelli della gioventù. Ci siamo conosciuti, ci siamo amati come fratelli parlando con rispetto per i suoi fratelli. In questo momento non è facile, però, penso che Luca vada ricordato anche per il ragazzo che era” ha dichiarato il ct azzurro Roberto Mancini a “Porta a Porta” durante la puntata nel ricordo di Gianluca Vialli. “Noi vivevamo in simbiosi, per alcuni anni abbiamo anche abitato assieme, poi vicini, mangiavamo a pranzo assieme ed anche a cena, sono stati dieci anni intensi. Quando le nostre strade si sono divise non ci siamo sentiti per un po', ma un amico è per sempre e quando ci siamo rivisti era come se ci fossimo visti il giorno prima” ha continuato Mancini. “Ci siamo sempre divertiti, i ritiri erano i momento più belli, sono contento di essere stato amico di Luca, ragazzo pieno di gioia, allegro. Mi disse che dovevamo vincere i Mondiali del 2026 e che sarebbe stato con noi. Sicuramente ci sarà molto vicino”.

E poi Mancini affronta la malattia di Vialli, che gli ha nascosto fino al 2019. “Si vociferava che non stesse molto bene, ma lui non mi ha parlato della sua malattia. Me l'ha rivelata nel 2019, ma nel frattempo l'avevo saputo. Mi disse che aveva questo problema e che lo stava curando, pensava in maniera molto positiva perché lui è sempre stato un combattente fino alla fine - racconta - un gladiatore, lui come anche Siniša Mihajlović. Mi parlò della malattia aggiungendo di non averlo fatto prima per non farmi soffrire. Da quel giorno sono cambiate tante cose, avevamo la speranza che lui ce la facesse e fino all'ultimo abbiamo sperato in un miracolo”.