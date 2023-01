Måneskin, le nozze a 4 in inglese: la marcia nuziale, il look total white, i bouquet di rose rosse

Due spose e due sposi con Ethan e Victoria che hanno indossato il velo. Il batterista, per l'occasione, si è presentato in un ampio abito a bomboniera sottobraccio a Damiano. Il matrimonio dei Maneskin si è celebrato a Palazzo Brancaccio, a Roma, per l'uscita dell'album “Rush!”. Nozze in inglese, con tanto di libriccino di rito con il testo delle promesse scambiate. Ad officiare la “celebrazione” Alessandro Michele, ex direttore artistico di Gucci. La band romana si è giurata “amore eterno” nel nome del rock and roll. Ognuno di loro ha promesso solennemente agli altri di rimanere fedele, insieme, per sempre. Una sorta di “unione” poligama, con gli ospiti pronti a tirare riso nero e ad assaggiare la torta viola a quattro piani.