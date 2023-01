Marco Mengoni dopo 10 anni al Festival di Sanremo

Nel 2013, 10 anni fa, era stato proprio lui, Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo con il brano “L’essenziale”. Anche in questa settantatreesima edizione del Festival, la sua canzone “Due vite” viene data tra le favorite per la vittoria.

In dieci anni i cambiamenti sono stati tantissimi nella tua vita, con quale spirito torni al Festival di Sanremo?

“Dopo dieci anni torno a Sanremo e torno a Sanremo più grande, più maturo, più consapevole, con tantissima voglia di divertirmi. Sono molto felice di far parte di questo Sanremo 2023. Credo che ci sia un cast meraviglioso. Credo che sia un arcobaleno di colori diversi che porteranno uno spettacolo per cinque serate belle. Non mi voglio aspettare niente, perché non riesco a ragionare con i se e quindi non ascolto neanche chi mi dà per… o per cosa…”.

Per questo Festival hai ideato e fatto allestire il “Lido Mengoni”, che luogo sarà e cosa accadrà in questa spiaggia sanremese?

“Il Lido Mengoni sarà quella parte famiglia che mi accompagnerà e ci accompagnerà in quei cinque giorni. È un luogo di ritrovo, un luogo nel quale succederanno tante cose. Ci saranno tanti amici e tanti ospiti che passeranno di lì. Un luogo di spensieratezza in quelle giornate che saranno sicuramente piene, non solo di emotività, ma anche di tante cose da fare. Quindi sarà un momento per divertirsi e per riflettere e anche per parlare”.