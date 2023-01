Marisa Laurito: "E' ora di mobilitarsi per l'Iran"

“Noi siamo con le giovani e i giovani iraniani, che combattono per la libertà, quando colpite uno di loro, colpite l’intera umanità”: fortemente voluta da Marisa Laurito parte da Napoli la prima grande iniziativa di solidarietà del mondo dello spettacolo italiano per il popolo iraniano.

“Nessuno -dice la Laurito - oggi può dire, come hanno fatto generazioni passate sull'Olocausto: io non sapevo. Oggi invece sappiamo tutto perché sui social ogni giorno vengono rilanciati filmati di quello che accade nelle piazze e quello che la polizia fa per reprimere le proteste. È a uno sterminio davanti agli occhi di tutti, 18mila e oltre arrestati, centinaia di vittime, la massima parte giovanissimi. In Iran c'è una rivoluzione vera e propria e la repressione è feroce".

Artisti, intellettuali e volontari della società civile, al grido di “Donna Vita Libertà”, chiedono a gran voce la fine delle esecuzioni capitali e il rilascio dei manifestanti arrestati dal regime al Teatro Trianon in piazza Calenda; per poi gemellarsi con altre città, come il 21 gennaio, quando la protesta alle ore 17 si sposterà a Roma, all’Officina Pasolini.