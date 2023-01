Mattarella: “Con progetto Polis si conferma la vocazione a connettere il Paese”

Nei piccoli comuni italiani vivono 18 milioni di cittadini "e sappiamo che in essi vi è un crescente disagio per il ritiro dei servizi che si è registrato, che incide sulla vita quotidiana e quindi sulle opportunità di tanti nostri concittadini". Lo ha detto Sergio Mattarella alla presentazione del progetto di Poste italiane Polis. Per il presidente della Repubblica "si tratta di una condizione, se proseguisse, di impoverimento del nostro Paese, di privazione di opportunità e sviluppo che impoverirebbe il nostro Paese". Mattarella ha poi aggiunto "Ecco perchè risalta in tutta la sua importanza il valore di Polis che intende offrire ai nostri concittadini di così grande parte dell'Italia di utilizzare servizi che erano impossibili se non recandosi a grande distanza".