I lividi e le ferite, la denuncia di Mehdi Zare Ashkzari prima di essere arrestato

In un video rivolto all'ambasciatore italiano in Iran, Mehdi Zare Ashkzariari, l'ex studente iraniano di Farmacia dell'Università di Bologna, parlando italiano denuncia i segni delle percosse subite a novembre scorso durante una manifestazione di protesta anti-governativa a Teheran.

Il video inviato dal 31enne all'amico a Bologna, divenuto virale, risalirebbe a poche ore prima dell'arresto dopo il quale il giovane purtroppo morirà, a causa di atroci torture.

“Purtroppo non sapremo mai a che livello di ferocia arrivino le torture perpetrate sul corpo di Mehdi perché non ci sarà un'autopsia indipendente sul suo corpo”, ha detto Riccardo Noury di Amnesty International, organizzazione che combatte l'uso della pena di morte e delle torture nel mondo. “Ora bisogna proteggere i familiari e gli amici”, ha aggiunto.

Ci basta però vedere questo video in cui dietro un amaro sorriso, Mehdi mostra ferite, lividi, ecchimosi profonde su braccia, schiena e gambe per capire di cosa può essere capace la polizia dei pasdaran iraniani incaricati dagli ayatollah al governo di reprimere duramente le proteste pacifiche che, nonostante il pugno duro, da oltre 110 giorni non accennano a fermarsi, minacciando la caduta del regime al potere dal 1979.