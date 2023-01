Arresto Denaro, Meloni: "Oggi è una giornata storica"

"Oggi è un giorno di festa per gli uomini e le donne che nel silenzio hanno dedicato la loro vita a questo. Siamo portati a ricordare chi si immola con il sacrificio più estremo, ma ci sono tante persone che sacrificano tutta la loro esistenza per questo obiettivo. Mi piace immaginare questo come il giorno in cui viene celebrato il lavoro di queste donne e questi uomini, è una proposta che farò" ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando fuori dalla Procura di Palermo.