Meloni: nei primi cento giorni provvedimenti per uno stato più equo e giusto

"Dai provvedimenti contro la mafia, come il mantenimento del carcere ostativo fino al contrasto all'illegalità fatto anche con controlli a tappeto nelle stazioni, e avviando le procedure per oltre 10mila assunzioni nelle forze dell'ordine, abbiano impresso un cambio di passo dello Stato nel contrasto all'illegalità". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui suoi canali social per analizzare i primi cento giorni dell'esecutivo da lei guidato. E poi ancora con "lo sblocco dell'accordo europeo sulla tassazione delle multinazionali, sul quale l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale e la norma per mettere un tetto allo stipendio dei manager delle banche salvate dallo stato, fino alle modifiche al superbonus, perché si potesse impedirne gli abusi, abbiamo varato i primi provvedimenti per garantire uno stato che sia più equo e giusto".