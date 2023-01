Messina Denaro rinuncia al videocollegamento: salta l'udienza per le stragi di Capaci e via D'Amelio

Matteo Messina Denaro ha rinunciato a partecipare all'udienza per le stragi di Capaci e via D'Amelio, davanti alla Corte di assise d'appello, nell'aula bunker del carcere di Caltanisetta. Per permettere al boss di partecipare in videocollegamento era stata allestita una stanza, attigua alla sua cella, la stessa in cui il boss riceverà le cure chemioterapiche per il tumore al colon di cui è affetto. A Caltanissetta, Matteo Messina Denaro è imputato come mandante per le stragi di Capaci e di via D'Amelio, con le quali Cosa nostra uccise i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'avvocato di Messina Denaro, Lorenza Guttadauro, ha dato mandatoai due legali d'ufficio di continuare a seguire i processi del boss. Il processo stragi di Caltanissetta è stato rinviato al 9 marzo.