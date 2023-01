"Mia figlia non me la ridanno più", parla la madre della donna morta di meningite batterica a Roma

E' un racconto straziante, quello dei genitori di Valeria Fioravanti, 27 anni, morta per una meningite batterica dopo aver girato per diversi ospedali di Roma. Un calvario iniziato a Natale e durato giorni fino alla morte.

Madre di una bimba di 13 mesi, Valeria era stata ricoverata per l'asportazione di un ascesso, poi l'infezione, e dopo alcuni giorni il decesso. Un caso su cui vuol fare chiarezza anche la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo per colpa medica contro ignoti.

Mentre l'assessore alla sanità Alessio D'amato promette che la Regione attiverà un audit per verificare le procedure messe in atto in tutte le strutture coinvolte.