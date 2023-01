Migliaia di persone attraversano il confine tra Hong Kong e la Cina

La Cina ha riaperto i suoi confini oggi, domenica 8 gennaio. Migliaia di viaggiatori a Hong Kong si sono riversati ai checkpoint di frontiera appena riaperti per entrare nella Cina continentale. Finalmente, dopo tre anni è stata revocata la quarantena.

Decine le persone di Hong Kong che hanno preso il primo treno per il checkpoint della linea Lok Ma Chau Spur. Tante persone sono rimaste separate dai genitori e dai propri cari per tutto questo tempo.

Persistono comunque le precauzioni, Tutti i viaggiatori devono ancora risultare negativi al test per Covid-19 tramite un test Pcr entro 48 ore prima dell'attraversamento e si applicano quote passeggeri per viaggiare in entrambe le direzioni.