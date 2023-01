Turchia, in migliaia protestano contro il rogo del Corano davanti all'ambasciata a Stoccolma

Migliaia di persone si sono radunate nella città turca sud-orientale di Batman per protestare contro l'incendio del Corano in Svezia.

La folla che portava il Corano in mano ha cantato "Dio è grande" in arabo nella città a maggioranza curda. Il rogo del Corano è stato effettuato da Rasmus Paludan, leader del partito politico danese di estrema destra Hard Line, davanti all'ambasciata turca a Stoccolma.

Paludan, che ha anche la cittadinanza svedese, in passato ha tenuto una serie di manifestazioni in cui ha bruciato il Corano. Nel permesso che ha ottenuto dalla polizia svedese, si dice che la sua protesta si è svolta contro quello che ha definito il tentativo del presidente turco Tayyip Erdogan di influenzare la libertà di espressione in Svezia.