La nave Ocean Viking è entrata nel porto di Ancona

La Ocean Viking, la nave dell'Ong Sos Mediterranee, ha attraccato alle 21.05 alla banchina 22 del porto di Ancona, dove sono allestiti i moduli per la prima accoglienza dei migranti. Per il capoluogo regionale delle Marche si tratta del primo approdo di un'imbarcazione che accompagna migranti. A bordo dell'imbarcazione ci sono 37naufraghi (di cui 12 minorenni) soccorsi al largo della Libia.

L'ong riferisce che procederà allo sbarco e nella mattinata di domani dovrebbe lasciare Ancona, a cui seguirà un cambio di equipaggio, rifornimenti e la partenza verso il Mediterraneo centrale. "Entrando nell'Adriatico il tempo è peggiorato abbastanza velocemente e tutti i naufraghi sono stati male. Lo stesso equipaggio è stato 'decimato' per il 70-80%, con persone che non riuscivano a stare in piedi", ha spiegato una portavoce.