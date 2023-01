Miss Universo, l'abito angelico e battagliero di Miss Ucraina ispirato all'arcangelo San Michele

La guerra passa anche per il concorso di Miss Universo tanto che Miss Ucraina ha scelto un abito angelico ma battagliero durante la cerimonia in programma a New Orleans, negli Usa. Viktoria Apanasenko è salita sul palco aprendo le grandi ali e brandendo la spada. Numerosi i commenti rivolti alla 28enne: “Di solito non sono interessato ai concorsi di Miss Universo, ma questo è un costume davvero unico” scrive un utente mentre un altro “Mi piace ma fa anche paura”. Gli elementi della battaglia ci sono tutti: la tuta monolitica color oro, il vestito bianco con maniche a sbuffo e una gonna, realizzata con oltre 10 metri di tessuto, il motivo multistrato, le ali blu e gialle, la corona, la spada e l'armatura. “Ecco il costume del Guerriero della Luce” simboleggia la lotta della nostra nazione contro l'oscurità ha scritto Apanasenko aggiungendo “Come l'Arcangelo Michele”, che è il santo patrono di Kiev.