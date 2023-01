Miss Universo 2023, le lacrime della statunitense R'Bonney Gabriel

Le finaliste, l’ansia per l’annuncio finale e quindi il nome, con le lacrime di rito, il mazzo di fiori gigantesco e la sospirata tiara: R’Bonney Gabriel, Miss Usa, è stata incoronata la “più bella del mondo”.

Bella, brava e socialmente impegnata, con padre filippino, succede all'indiana Harnaaz Sandhu.



Al secondo e al terzo posto si sono classificate Amanda Dudamel dal Venezuela e Andreína Martínez dalla Repubblica Dominicana. L'Italia nel concorso era rappresentata da Virginia Stablum, 24enne trentina.



Ciglia finte e foltissime, fisico esile e sorriso perfetto, la nuova Miss Universo lavora come designer e insegna cucito alle donne vittime di violenza. È stato proprio il suo racconto a convincere la giuria: “Nel mio settore, riduco l’inquinamento grazie ai materiali riciclati con cui realizzo i miei abiti. Tengo corsi di cucito a donne sopravvissute al traffico di esseri umani e alla violenza domestica. E dico questo perché è così importante investire negli altri, investire nella nostra comunità e usare il proprio talento unico per fare la differenza. Tutti noi abbiamo qualcosa di speciale e quando piantiamo quei semi nelle altre persone, li trasformiamo e li usiamo come veicolo per il cambiamento”.

Durante il concorso, durato tre ore, R’Bonney Gabriel ha dichiarato di voler usare il titolo di Miss Universo per essere una “leader trasformista”.