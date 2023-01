Missione a Chernobyl: Aiea nella centrale nucleare. Grossi: "Tempi difficili"

Il filmato dell'arrivo dei tecnici dell'Aiea - l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica - presso la centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina.

Rafael Mariano Grossi: "I nostri esperti rimarranno presso tutte le centrali in Ucraina, per fornire assistenza vitale per la sicurezza nucleare in questi tempi estremamente difficili e impegnativi". I tecnici in missione in tutte le centrali del paese.

Il capo dell'Agenzia ha avvertito sul rischio di incidente in una centrale nucleare in Ucraina "in qualsiasi momento": parlando con la Cnn, Grossi ha ricordato la possibilità di incidenti in una centrale nucleare ucraina se non ci fosse una zona di sicurezza attorno ad essa: "Può succedere in qualsiasi momento, in qualsiasi momento. Oggi puoi avere una situazione tranquilla, e il giorno dopo puoi avere bombardamenti, e questo è successo. E quando arrivano i bombardamenti, o quando le alimentazioni elettriche esterne vengono interrotte e i reattori non sono più raffreddati, puoi avere un tracollo", ha spiegato Grossi.