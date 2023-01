Napoli, non si ferma all'alt e investe il carabiniere: ricoverati entrambi in gravi condizioni

È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il 18enne a bordo del suo scooter che in corso Arnaldo Lucci, a Napoli, non si è fermato all'alt dei Carabinieri e ha investito un militare. I due sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Il giovane, fermato per alcune manovre azzardate nel traffico, è ora piantonato dai Carabinieri della Compagnia di intervento operativo del Reggimento Campania e dai Carabinieri del Comando Napoli Stella.