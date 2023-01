'ndrangheta: "Una mano lava l'altra, e tutte e due, lavano la faccia", video delle intercettazioni

Nelle conversazioni - registrate dalle forze dell'ordine sia con video che con audio - si parla esplicitamente usando la parola "mafia". I discorsi sembrano dimostrare le connivenze tra imprenditori e funzionari pubblici con la 'ndrangheta.

"Una mano lava l'altra, e tutte e due, lavano la faccia", dice un indagato ad un altro, e poi: "Là c'è la mafia pura c'è", "Mi vogliono bene". Sono le voci, le conversazioni, dell'inchiesta "Olimpo" che ha portato a 56 arresti in tutta Italia. "L’inchiesta - scrive la polizia - ha riscontrato la piena operatività delle articolazioni di ‘ndrangheta egemoni sulla “Costa degli Dei”, e federate all’organizzazione mafiosa dei “Mancuso”, delineando le strategie che, ad oggi, mantengono ancora in equilibrio il sistema criminale, in grado di gestire aderenze ed “entrature” a vari livelli.



In particolare, la "Ndrina La Rosa", secondo i procuratori, era "attiva prevalentemente nell’hinterland di Tropea", con un "pervasivo controllo del territorio e consolidata prassi estorsiva, avviata a danno di strutture ricettive e di cantieri di edilizia pubblica e privata". Si tratterebbe - così nell'ordinanza - di attività che hanno "cristallizzato la filiera comunicativa ed economica che ha consentito al sodalizio di consolidare la propria posizione all’interno dell’organigramma criminale della “Provincia”, documentando la consegna di “pizzini” e di denaro contante destinato al “Crimine”, vertice dell’organizzazione ‘ndranghetistica vibonese".