Nel secondo covo di Matteo Messina denaro anche denaro e gioielli

Più che un covo un rifugio. Un luogo sicuro, ma temporaneo. Sembra questa la sensazione tra investigatori ed inquirenti dopo aver fatto un primo sopralluogo nella casa di via Toselli a Campobello di Mazara, il secondo covo di Matteo Messina Denaro scoperto a Campobello di Mazara. Questo pomeriggio sul posto ci sono stati anche il comandante responsabile del Primo Reparto del Ros, Lucio Arcidiacono, che ha arrestato il boss Matteo Messina Denaro. E a Campobello di Mazara è stato anche il procuratore aggiunto Paolo Guido che coordina le indagini. All'interno - una stanza con porta blindata nascosta da un armadio - c'erano degli scatoloni, alcuni con documenti. Ma si confida molto - per comprendere a pieno la valenza di questa scoperta - sui rilievi scientifici affidati al Ris di Messina per "scovare" tracce biologiche e soprattutto impronte digitali.

Ci sono anche diamanti e smeraldi, oltre a collane e bracciali di grande valore nel bunker usato dal boss Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti dovranno sottoporre adesso i gioielli a una perizia per stabilirne l'autenticità.