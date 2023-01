Nei video a Lützerath anche Greta Thumberg alle prese con la polizia che la vuole sgomberare

Anche Greta Thumberg e Luisa Neubauer si sono opposte a farsi sgomberare dal sito dove *-si dovrebbe allargare la miniera a cielo aperto di Lignite a Lützerath in Germania. Gli scontri tra polizia e attivisti si stanno protraendo dai giorni scorsi e oggi sono diventati piuttosto duri. I manifestanti dicono di essere oltre 30.000 ai confini del villaggio sgomberato dove sarebbe proibito entrare, alcuni di loro però lo hanno occupato e da allora è iniziato il confronto con le forze dell'ordine. Ieri Greta, in visita al villaggio, ha asserito, in una dichiarazione alla stampa, che “abbiamo bisogno che il carbone resti sotto terra”, e che “la Germania sta imbarazzando se stessa”. Assieme ad altri volti noti dell'attivismo ambientale, come appunto Luisa Neubauer, è stata anche lei sottoposta al tentativo della polizia di farle sgomberare l'area.