Nepal, il passeggero filma il momento in cui l'aereo precipita e si schianta al suolo

Giornata di lutto nazionale dopo quello che si ritiene essere l'incidente aereo più mortale in Nepal negli ultimi tre decenni. Almeno 66 persone delle 72 a bordo sono morte, mentre proseguono le ricerche dei dispersi e della scatola nera. Un nuovo video mostra gli attimi prima dello schianto e documenta anche l'impatto e le fiamme che hanno coinvolto varie parti del velivolo. L'Atr 72, operato dalla Yeti Airlines nepalese, è precipitato a solo un chilometro e mezzo dall'aeroporto internazionale di Pokhara, meta turistica situata a 200 chilometri dalla capitale Katmandu.

A bordo dell'aereo c'erano 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio: 37 uomini, 25 donne, tre bambini e tre neonati. È stata l'autorità per l'aviazione civile locale a far sapere di aver recuperato il corpo di un piccolo di pochi mesi. Sul volo presenti anche 15 stranieri, ha reso noto la compagnia aerea, cinque provenienti dall'india, quattro russi, due sudcoreani, un australiano, un argentino, un irlandese e un francese. Non risulta ci fossero italiani.

Stando alla ricostruzione dei funzionari del nuovo scalo himalayano, inaugurato solo due settimane fa, il bi-elica è caduto durante la fase di avvicinamento. Pochi istanti dopo l'ultimo contatto con la Torre di comando è avvenuto il violento impatto - filmato da un passeggero - sulle rive del fiume Seti Gandaki. È in questa fase che il pilota ha effettuato una brusca e improvvisa manovra, tante immagini lo documentano, per evitare di colpire le case.