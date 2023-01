New York, Airbus Ita colpisce aereo Delta danneggiando l’ala. Ricostruzione e audio dell’incidente

Circola in rete la “ricostruzione” dell'incidente avvenuto lo scorso 2 gennaio all'aeroporto John F. Kennedy International di New York tra il volo Ita A330-202 e un aereo della Delta Air Lines. La collisione è avvenuta quando gli aerei erano a terra, uno ormai fermo e l’altro ancora in movimento.

Nell'impatto l'Airbus di Ita Airways, partito da Roma Fiumicino e appena atterrato al John F. Kennedy di New York, si è tranciato l'ala mentre l'altro aereo, un modello Bombardier, giunto sulla pista da Detroit, ha riportato danni alla coda. La ricostruzione audio, diffusa su YouTube dal canale You can see ATC, raccoglie lo scambio avvenuto con la Torre di controllo oltre a ricostruire visivamente il momento dello scontro. Nessuno dei due mezzi ha preso fuoco.

Interpellata da Repubblica Ita Airways ha risposto: “Si è trattato di un incidente di lieve entità”.