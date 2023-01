Nina Zilli è incinta e avrebbe voluto dirlo lei. Lo spoiler di Biggio e Fiorello spiazza la cantante

A sorpresa, Nina Zilli è stata anticipata da Fabrizio Biggio che ha così spoilerato e messo a tacere le voci di una presunta dolce attesa. La cantante di Piacenza è incinta e non ha preso bene l'anticipazione. In un video insieme al futuro papà, Danti, Zilli si rivolge al conduttore, con Fiorello, di Viva Rai2!: “Biggio ma va…”. Mentre il suo sfogo testuale recita: “Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale. Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi. Avrei voluto dirlo a Voi, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”.