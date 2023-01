Nuovo album per Geolier, esce "Il Coraggio dei Bambini"

“Il Coraggio dei Bambini” non è solo il titolo del secondo progetto discografico di Geolier ma è anche il modo in cui ha vissuto tutto quello che la vita gli ha messo davanti in questi anni. Dalla felicità per i platini ottenuti alla sofferenza per gli amici che se ne sono andati, l’artista ha affrontato tutto come solo i bambini sanno fare: sono senza filtri, hanno paura delle cose, ma ci provano sempre lo stesso a ottenerle. Per Geolier il coraggio dei bambini, la verità stampata sulle loro facce, è un’immagine universale che non ha confini: da Napoli a New York