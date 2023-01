Ondata di freddo anomalo blocca il Giappone: paralizzati i trasporti, tir e auto sommersi dalla neve

In un Paese abituato all'efficienza, considerare il ritardo è fastidioso. Eppure alcune aree del Giappone sono state travolte da un'ondata eccezionale di freddo che ha bloccato treni e voli. Disagi inevitabili, considerando le temperature che non si registravano da una decina d'anni. Oltre alla paralisi dei servizi pubblici, la neve ha sepolto auto, bloccato le autostrade e costretto i tir ad accostare sul ciglio della strada in atteso dei soccorsi.

La colonnina di mercurio è precipitata a livelli record sotto lo zero e ci sono state copiose nevicate anche a bassa quota. L'Agenzia nazionale di meteorologia Kishocho ha chiesto ai cittadini la massima vigilanza contro le tempeste di neve e le strade ghiacciate. Migliaia di passeggeri hanno dovuto passare la notte nei vagoni o nelle stazioni che uniscono le prefettura di Kyoto e di Shiga, mentre sono centinaia i voli cancellati in tutti gli aeroporti del Giappone.

Particolarmente interessate dal maltempo l'autostrada Shin-Meishin, tra le prefetture di Mie e Shiga, e l'area di Maniwa, nella prefettura di Okayama, dove in 24 ore sono caduti oltre 93 centimetri di neve. Il vicecapo di gabinetto del governo Yoshihiko Isozaki ha dichiarato che si registrano almeno tre morti.