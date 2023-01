Parigi, la Torre Eiffel illuminata per le donne iraniane

Donna, vita, libertà. Lo slogan delle donne iraniane campeggia stasera tra le luci della Torre Eiffel, luogo simbolo di Parigi e della Francia.

E ancora un altro messaggio, questo in inglese: “Stop executions in Iran”, Fermate le esecuzioni in Iran. Una scelta politica in appoggio al movimento di protesta che da mesi attraversa il Paese mediorientale, fronteggiato da una repressione sanguinosa attuata dal regime teocratico anche attraverso processi-lampo e condanne a morte. Tutto nasce con l'uccisione di Mahsa Amini, la ragazza arrestata per essersi tolta il velo e restituita cadavere alla famiglia.

Mahsa Amini è stata dichiarata cittadina onoraria di Parigi a ottobre scorso e il Comune della capitale francese ha dichiarato che le scritte sulla Torre Eiffel sono un omaggio “a coloro che combattono coraggiosamente per la loro libertà”. Dodicimila persone hanno sfilato nelle stesse ore a Strasburgo sotto la sede dell'Europarlamento, anche qui a sostegno della protesta delle donne iraniane.