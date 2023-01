Parla il legale dell'autista di Messina Denaro: "Lo ha accompagnato solo per spirito di solidarietà"

Convalidato l'arresto di Giovanni Luppino, il commerciante di olive, incensurato, arrestato insieme al boss che aveva accompagnato in auto nella clinica di Palermo dove erano in programma terapie chemioterapiche.

Luppino non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha negato che conoscesse il reale profilo del passeggero: "A me è stato presentato come Francesco, cognato di Andrea Bonafede. È stato quest'ultimo a portarmelo e - riferisce il legale, Giuseppe Ferro, riportando alcuni passaggi delle risposte di Luppino - per spirito di solidarietà mi sono prestato ad accompagnarlo a Palermo per la seduta di chemio".

Al gip che gli ha chiesto se lo avrebbe accompagnato ugualmente sapendo la reale identità il legale riferisce che Luppino ha risposto: "Solo un pazzo poteva accompagnarlo sapendo che era Matteo Messina Denaro. Per me era Francesco e solo lunedì al momento del blitz dei carabinieri mi è stato detto chi fosse".

Difeso dall'avvocato Giuseppe Ferro, Giovanni Luppino ha risposto per un'ora circa alle domande del gip.