Parla il nipote che ha ripudiato Matteo Messina Denaro: “L'arresto è stato un momento di sollievo”

Castelvetrano continua a organizzare manifestazioni per celebrare l'arresto del boss Messina Denaro. L'ultima in ordine di tempo è quella di Giuseppe Cimarosa, nipote del boss, a pochi passi dalla casa della famiglia Messina Denaro. Cimarosa è noto per aver detto no al retaggio mafioso, così come la sua famiglia: la madre è prima cugina di Matteo Messina Denaro, mentre il padre Lorenzo, scomparso da qualche anno, è un collaboratore di giustizia che grazie alle sue rivelazioni ha consentito di mettere segno una serie di arresti importanti nella cerchia dei fedelissimi di Messina Denaro.