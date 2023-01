Charlene Guignard e Marco Fabbri, tutti i colori del ghiaccio

Saranno tra i protagonisti dell'ormai imminente Europeo in Finlandia. I campioni di danza su ghiaccio, Charlene Guignard e Marco Fabbri, da 14 anni coppia affiatata nella vita e in pista, cercheranno di portare a casa la medaglia più preziosa.

L' assenza dei russi sarà un'opportunità in più per gli allievi di Barbara Fusar Poli, medaglia d'oro al Mondiale del 2001 e bronzo olimpico a Salt Lake City nel 2002, in coppia con Maurizio Margaglio.

Tante le passioni di Marco e Charlene: dai viaggi al cinema, dalla buona tavola agli animali. Da tre anni il loro portafortuna è il cincillà Molly.