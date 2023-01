Auto sommersa dalla neve, l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarla

Il giorno dopo le forti nevicate che hanno colpito con particolare intensità l'appennino tosco-romagnolo, continuano le operazioni di rimozione della neve.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Perticara (Rimini) per liberare il fuoristrada di un 76enne, cardiopatico, che aveva bisogno di poter utilizzare la macchina per andare dal medico e in farmacia a comprare i farmaci che assume per la sua patologia. Il veicolo era sommerso da circa un metro di neve.