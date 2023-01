Il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, parla a Rainews 24 dopo la riapertura delle indagini

"Mi colpisce la riapertura delle indagini, una riapertura improvvisa. Se è su impulso di Papa Francesco, ben venga". Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, commenta così a Rainews la notizia di una nuova riapertura del caso decisa dal promotore di giustizia vaticana Alessandro Diddi insieme alla

Gendarmeria.

"Voglio andarci con i piedi di piombo ma il fatto che l'autorità vaticana abbia aperto un'indagine è per me una bella notizia. Non vedo l'ora di essere convocato dai magistrati assieme al legale della famiglia. Confido in una collaborazione tra lo Stato italiano e il Vaticano perchè si arrivi finalmente alla soluzione del caso. La verità c'è, sta da qualche parte e molte persone in Vaticano la conoscono. Ne sono convinto. Ci sono situazioni che volutamente non sono mai state approfondite" afferma Pietro Orlandi nel video.