Pif sbotta in diretta durante Cartabianca e manda a quel paese un cittadino di Castelvetrano

Pif non si trattiene e dopo aver ascoltato nel servizio le parole di un concittadino del boss mafioso: “Non è stato giusto arrestare Matteo Messina Denaro”, Pierfrancesco Diliberto non ha esitato e più volte ha ripetuto “A questa persona dico vaffa…”. Ospite di Cartabianca su Raitre, il conduttore televisivo ha voluto esprime una posizione forte rispondendo a un concittadino del boss di Castelvetrano, paese natale di Messina Denaro recentemente arrestato a Palermo. “Nel 2023 - ha sottolineato Pif - non si possono sentire certe cose”.