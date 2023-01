Pino Corrias a Rainews.it: "Quell'impermeabilità di cui godono i latitanti in Sicilia"

Oggi l'arresto “eccellente” del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro segna un punto che entrerà nei libri di storia. Abbiamo chiesto a Pino Corrias giornalista e scrittore, ex inviato speciale de La Stampa, quanto questo fatto di cronaca possa, dopo 30 anni di latitanza del boss, far riflettere sulle modalità nuove e vecchie usate da Cosa Nostra.

“Come gli altri anche Messina Denaro sembrava imprendibile, o che si trovasse chissà dove, invece si nascondeva proprio in Sicilia, e si curava regolarmente in quell'ospedale dove i carabinieri del Ross lo hanno trovato”. “E' davvero singolare la coincidenza: esattamente 30 anni dopo l'arresto di Totò Riina quello del suo colonnello avvenuto oggi a Palermo la dice lunga sull'impermeabilità del territorio di cui godono i latitanti in Sicilia”, ci ha detto Corrias.

"Come per i Carabinieri guidati dal Capitano Ultimo che ci fecero capire che con la Mafia non si tratta”, con quest'arresto capiamo che “Questa è una grande vittoria dello Stato sulla Mafia”. In questi ultimi lunghi anni la Mafia “è cambiata mostrando senza dubbio un lato meno feroce e spettacolare sul piano degli agguati al tritolo, ma non meno pericoloso oggi per la sua abilità di inabissarsi negli affari finanziari in Sicilia e al Nord Italia, per esempio con investimenti negli appalti, usando però gli stessi codici di omertà, controllo e minacce che usava quarant'anni fa: questa è l'unica cosa che non è mai cambiata” secondo Corrias.

Proprio due giorni fa è uscito per Chiarelettere Hanno fermato il Capitano Ultimo, l'ultimo libro di Pino Corrias con nuovi particolari. Il libro è il racconto dell'uomo che ha arrestato Totò Riina e ha fatto tremare i palazzi del potere fino a quando il potere si è vendicato, ovvero Sergio De Caprio.

A trent’anni dall’arresto di Totò Riina (15 gennaio 1993), torna il racconto in prima persona dell’uomo che ha messo le manette ai polsi del capo dei capi, per poi finire nel tritacarne giudiziario e mediatico, bersagliato da mille accuse, dal caso Consip-Renzi, al processo Trattativa Stato-mafia.

Corrias aggiunge nuovi tasselli alla luce delle recenti sentenze sui principali casi di cui si è occupato, rilegge le vicende umane e giudiziarie che lo hanno travolto da quando, il 15 gennaio 1993, catturò Totò Riina, fu condannato a morte da Provenzano e Bagarella, e bersagliato da mille sospetti confluiti nel processo Trattativa Stato-Mafia.

Mai come oggi con la cattura dell'ultimo boss di Cosa Nostra, dopo trent'anni, ci riaccompagna nel vivo delle operazioni che hanno visto Capitano Ultimo protagonista in incognito insieme ai suoi uomini. Vichingo, Arciere, Omar, Petalo, Pirata, Alchimista, i suoi cento investigatori invisibili che lo hanno affiancato nei lunghi appostamenti, le intercettazioni fiume, le notti insonni a indagare instancabilmente su mafia, ’ndrangheta, camorra, la corruzione a Milano, a Palermo, a Napoli, ma anche nei palazzi del potere, da Finmeccanica allo Ior, la banca vaticana, passando per la Lega. Fino a quando si è spinto troppo oltre ed è stato fermato. Denunciato per insubordinazione e diffamazione. Accusato di essere un cane sciolto, accerchiato, demansionato, poi isolato e per due volte ripagato con la revoca della scorta.