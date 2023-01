Piqué risponde a tono alla revenge song di Shakira: "Un Casio dura per tutta la vita"

L'ex giocatore spagnolo Gerard Piqué e la cantante colombiana Shakira si sono lasciati a dicembre 2022, dopo una relazione durata dodici anni e da cui i due hanno avuto due figli. La separazione non deve essere stata incruenta visto che pochi giorni fa Shakira è uscita con un singolo in cui sembrava rivolgersi proprio all'ex compagno con frasi come: “E quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore” ed anche “hai scambiato un Rolex con un Casio”. Piqué non è tipo da meno, evidentemente, e durante una diretta su Twitch ha annunciato il nuovo sponsor della Kings League, il campionato di calcio a 7 da lui organizzato, ed è proprio la Casio. Ne ha regalato uno a tutti i presenti e ha detto indicando l'orologio “Questo ti dura una vita”.