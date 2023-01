Plectrum, lo yacht da 70 milioni di sterline che “vola” sull'acqua a 140 chilometri orari

È lungo 74 metri lo yacht da 70 milioni di sterline può “volare” sull'acqua. Plectrum utilizza un sistema a lamina che gli garantisce di fluttuare sulle onde e raggiungere fino a 75 nodi. A dare la spinta sono i tre motori alimentati a idrogeno da 5000 CV ciascuno e l'aerodinamica che richiama le moderne barche sportive. “Lo scafo trae ispirazione dal design delle ultime barche a vela dell'America's Cup”, ha affermato lo studio italiano Lazzarini Design.

Secondo l'azienda italiana Plectrum è uno “yacht superleggero”, concepito per essere interamente composto e costruito con materiali compositi in fibra di carbonio a secco. Questo lo aiuta, appunto, a raggiungere velocità impressionanti. La nave è suddivisa in quattro livelli e il corpo principale offre sei cabine ospiti e una suite armatoriale, ci sono inoltre un hangar per elicotteri, un garage centrale per due tender e uno riservato a un'auto di lusso.