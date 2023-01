Polemiche per i selfie dei poliziotti mentre la folla pro Bolsonaro invade il Congresso nazionale

La drammaticità delle immagini trasmesse dalla tv brasiliana trovano polemica contro il comportamento di alcuni poliziotti chiamati a presidiare i palazzi delle istituzioni a Brasilia. Con i cellulari rivolti verso la folla, che ha rotto ogni cordone di sicurezza, gli agenti fotografano e si immortalano in delle “foto ricordo”. Tutto avviene a telecamere accese tanto che i commentatori non possono far altro che confermare ciò che vedono. A stretto giro interverranno altri agenti che riusciranno ad arginare le proteste e arrestare circa 400 persone pro-Bolsonaro attive nell'assalto ai più importanti edifici governativi della capitale del Brasile.