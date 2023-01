Brasile, il lungo corteo dei golpisti scortati dalla Polizia militare

Un lungo corteo di sostenitori dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, sfila per le strade di Brasilia scortato dalla Polizia militare.

Inacio Lula da Silva, in carica solo da una settimana, aveva detto in precedenza in un discorso dallo stato di San Paolo che il suo predecessore di estrema destra aveva "incoraggiato" i "vandali fascisti" a invadere i luoghi del potere nella capitale.