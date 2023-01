Ponza-Formia, il traghetto sfida onde impressionanti: dura 5 ore la traversata da incubo - video

La traversata per il traghetto della Laziomar, che in genere impiega un'ora per arrivare dall'isola di Ponza a Formia, è iniziata ieri alle 15 e 30 e si è conclusa dopo 5 lunghe ore. Dopo che si sono rotti gli ormeggi il comandante ha deciso di affrontare il tragitto consapevole di trovare un approdo più sicuro nel porto di Formia. Ma una volta in mare aperto il traghetto si è trovato in balia di una tempesta con onde che arrivavano fino a 8 metri. Panico tra i passeggeri e tra i parenti che hanno assistito alle scene. All'arrivo il traghetto ha attraccato senza aver riportato danni.