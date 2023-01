Squarci nello scafo della portacontainer Msc Elaine incagliata a Gioia Tauro: le immagini dal drone

È ancora incagliata sulla barriera del bacino del porto di Gioia Tauro la nave portacontainer Msc Elaine. Le attività per rimuoverla sono ancora in corso, con cinque rimorchiatori in azione.

Dopo una serie di verifiche strutturali, con l'ausilio anche di una squadra di sommozzatori, sono stati evidenziati alcuni squarci nello scafo che rendono più delicata la fase di disincaglio.

Al momento, secondo quanto appreso da fonti portuali, la nave, lunga 340 metri, larga 46 e con un pescaggio di 14 metri, non sta imbarcando acqua.

Una inchiesta della Capitaneria di porto chiarirà le cause dell'incidente.

Le attività commerciali di carico e scarico all'interno del porto calabrese sono rallentate.