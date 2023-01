"I mille volti della Shoah" a "Tg2 Dossier"

“I mille volti della Shoah” di Giovan Battista Brunori sarà proposto a “Tg2 Dossier”, sabato 21 gennaio alle 23 su Rai 2 e Rai Italia. Sei milioni gli ebrei uccisi durante il regime nazista, dei quali due milioni e mezzo nei paesi dell’ex Unione Sovietica. In Lituania le immagini della foresta di Paneriai dove i tedeschi e i loro complici fucilarono 70.000 persone. L’orrore del ghetto di Kaunas con la testimonianza di Fruma Vitkin, unica sopravvissuta della sua famiglia. Le storie delle vittime del ghetto di Vilnius nelle interviste ai loro familiari. Il massacro del garage Lietukis, uno dei primi pogrom contro gli ebrei in Lituania, in proporzione la comunità ebraica più colpita dalla Shoah: 200mila vittime, il 94% della intera comunità della “Gerusalemme dell’Est” come veniva chiamata Vilnius prima della persecuzione. Le storie di tanti altri paesi devastati dalla Shoah. Dai paesi baltici all’Europa centrale, al Nord Africa. In Italia le interviste ai familiari di chi è sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz come Daniel Vogelmann e a chi è scampato alla deportazione come Massimo Finzi. Da Tel Aviv, dove risiede, l’intervista ad Allegra Gutta Naim, ebrea di Libia sopravvissuta alla deportazione nel campo di concentramento di Giado, uno dei Lager dove fu spezzata la vita ad oltre 700 ebrei. La puntata andrà in replica domenica 22 gennaio alle 8,45.