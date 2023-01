Irma Testa: "Un disabile che pratica sport dà forza a tutti noi"

Simone Dessì nel 2009, all'età di 20 anni, è diventato paraplegico a causa di un incidente sul lavoro. Durante il lockdown dovuto alla pandemia, Simone segue su canali televisivi stranieri gli incontri di special boxe, il pugilato per disabili, appassionandosi a questo sport. Comincia ad allenarsi prima in casa, poi in una palestra di Alessandria. Finalmente il 14 ottobre 2022 il suo sogno si avvera: sale sul ring e si esibisce nel prematch del titolo europeo dei pesi Gallo, (conquistato da Alessio Lorusso, suo grande amico).

Simone Dessì oggi l'icona nazionale della disciplina e sogna di trasformarla in uno sport riconosciuto dalla Federazione Pugilistica italiana.

La sua storia è al centro della puntata di venerdì 27 gennaio de “Il cacciatore di sogni”, in onda in seconda serata su Rai3. Con lui sul ring il conduttore del programma Stefano Buttafuoco.

Ad assisterli due ospiti d'eccezione, Francesco Damiani, campione del mondo pesi massimi per tre anni consecutivi (1978-80) e Irma Testa, prima atleta a guadagnare una medaglia nel pugilato femminile con il bronzo ai Giochi di Tokyo 2020.