Quel che resta dell'aeroporto di Kherson dopo 10 mesi di guerra - Video

Questo video, diffuso da canali ucraini, mostra quel che resta dell'aeroporto di Kherson, nel sobborgo di Chornobaivka. Fu occupato a fine febbraio 2022 dalla Russia, e per i successivi nove mesi è stato usato come base dagli invasori e regolarmente bombardato dalle forze ucraine, sarà abbandonato solo il 7 novembre. Quattro giorni dopo i militari di Kiev entreranno nel capoluogo regionale, riprendendo quindi possesso anche della struttura, che però è ormai ridotta in macerie e popolate di carcasse di aeromobili.



(video da Telegram @hueviyherson)