Raid aereo al confine siriano, colpiti 6 camion che "trasportavano armi iraniane" dall'Iraq

Aerei da guerra non identificati hanno colpito un convoglio di camion iraniani al valico di al-Qaim sul confine tra Siria e Iraq, dove è stata segnalata una frequente attività militare iraniana. Lo riferisce 'The Times of Israel' che cita media siriani e altri arabi. al-Arabiya parla di 25 camion che avrebbero attraversato il confine dall'Iraq alla Siria prima dell'attacco. Secondo la stazione radio siriana Sham Fm sei camion sarebbero stati colpiti. L'esperto siriano Omar Abu Layla di DeirEzzor24, scrive 'The Times of Israel', ha riferito che i camion appartenevano a milizie iraniane e che gli attacchi hanno anche preso di mira una riunione di comandanti iraniani nell'area di Abu Kamal.

“Il capo di una milizia filo-iraniana operativa in Siria è stato ucciso nelle ultime ore nel raid aereo attribuito a Israele e nel quale sarebbero morte altre 9 persone” ha dichiarato l'osservatorio nazionale per i diritti umani.